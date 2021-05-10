封測廠力成(6239)受惠記憶體業務回溫、邏輯業務持續暢旺，2021年4月合併營收「雙升」至66.71億元，改寫歷史新高。公司對營運後市展望樂觀看待，預期營收可望逐季成長，其中邏輯業務第二季貢獻可望突破50％。

力成公布4月自結合併營收達66.71億元，較3月65.09億元成長2.49％、較去年同期65.64億元成長1.64％，刷新歷史新高紀錄。累計前4月合併營收251億元，較去年同期253.75億元小減1.08％，衰退幅度較首季2.04％持續收斂、續創同期次高。

力成先前法說時指出，記憶體業務需求已如預期自3月起回溫，其中DRAM展望樂觀，將配合客戶需求再擴產4～5％，Flash訂單能見度至少已達第三季。邏輯業務持續暢旺，旗下超豐產能短缺預期至年底均難解，整體邏輯業務營收貢獻第二季將突破50％。

美系外資出具報告認為，隨著記憶體庫存需求回升、邏輯後端產能持續吃緊，對產品價格有利，配合打線、凸塊（Bumping）、晶圓級封裝（WLP）及覆晶（Flip Chip）封裝產能增加，看好力成營收可望持續成長至第三季，持續的營收及獲利成長將支持股價表現。

美系外資認為，力成今年以來股價表現優於市場2％，但目前本益比僅12倍，仍遠低於市場本益比的16倍。鑑於強勁的單季展望及毛利率提升可望持續，將力成今明2年每股盈餘（EPS）預期調升4％、2％，維持「買進」評等、目標價自123元調升至142元。

(時報資訊)