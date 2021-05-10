2021年上市櫃公司股東會旺季正式到來，集保結算所表示，由於近日仍發生本土確診案件，防疫工作仍需持續提高警覺，提醒各公司仍需依照去年4月底發布的「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0版規定，並呼籲投資人可多採用電子投票方式出席，共同為防疫盡心力。

新冠肺炎疫情去年起於全球爆發，造成多國災情嚴重，染病及死亡人數持續攀升，台灣成功抗疫的優異表現雖備受國際肯定，惟近期國際疫情再度升溫，國內近日亦發生本土確診案件，顯示目前國內疫情趨於嚴峻，防疫工作仍需持續提高警覺。

隨著5月起上市櫃公司召開股東會旺季來臨，金管會為使公司順利召開股東會並兼顧防範疫情，避免參加股東聚集造成防疫破口，去年已責成集保研訂「因應防疫召開股東會之作業指引」、並採滾動式檢討，最新版本是去年4月20日發布的3.0版。

相關防疫措施包括出席股東應全程佩戴口罩、配合量測體溫，股東會場消毒並保持空氣流通、座位安排採梅花座或間隔座法、動線指引標示清楚及妥善規劃人流控管等，若未佩戴口罩或經連續量測2次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，則禁止股東進入會場。

集保經理陳子碇表示，2021年召開股東會的公司仍應依「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0版作為防疫指引，並請上市櫃公司參照防疫指引規定，在開會通知書上記載必要防疫措施資訊，俾使股東清楚明瞭。

由於疫情仍然嚴峻，且採用電子投票出席股東會的股東逐年成長，集保呼籲投資人可多多採用電子投票，不必親臨股東會現場同樣能行使股東權利，除保障自身權益，亦能降低被感染風險，共同為防疫盡一份心力。

(時報資訊)