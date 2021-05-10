傳奇(4994)公布第1季財報，單季營收7.43億元，年減3.81％，行銷費用增加加上業外損失，稅後淨損合計0.02億元，每股虧損為0.01元。傳奇預計5月19日在證交所場地召開法說會。

傳奇今年第1季遊戲營運動能主要來自2018年底上市手機遊戲《風之國度》與2019年至2020年台版、國際版、日版接連上市後的《幻想神域2》，今年3月新推出的《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》表現亦相當亮眼。單季營業利益為0.57億元，因一次性行銷費用增加，稅後淨損0.02億元，每股虧損為0.01元。

3月2日推出全新自製研發手遊新作《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》台港版，甫上市獲雙平台精選推薦，並分別攻佔台灣App Store和Google Play免費下載排行榜第1、3名。此次遊戲上市初期投入行銷費用約1.3億元，為上市首月期間一次性費用。此外，今年主要為自製研發遊戲，因此，第1季毛利率自去年同期的49％提升至57％，使營業毛利較去年同期增加11％。

傳奇3月將當初投資日本子公司股本匯回，營業外支出產生一筆一次性損失約0.3億元，導致第1季的業外損失增加。傳奇今年也規劃陸續推出《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》的國際版與日版。

(時報資訊)