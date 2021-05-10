台驊投控(2636)4月合併營收為20.61億元，月增11.61％，年增64.15％，續創歷年次高；累計前4月合併營收為79.54億元，年增110.25％。

海運部分，單月貢獻營收12.68億元，較上月成長12.38％。主要由於蘇伊士運河堵船事件造成船舶及貨櫃周轉率及準點率下降，迫使航商漲價及取消航班因應，加上歐美主要市場終端品牌零售商庫存仍處於低水位，美國政府紓困補助刺激消費，市場需求相當強勁。累計前4月海運營收51.35億元，年增207.81％。

空運市場4月營收4.67億元，月增9.68％。由於半導體、5G、電動車等運輸需求持續熱絡，加上全球國際旅遊限制未解除前，空運艙位仍相當吃緊，特別是在海運供給稀缺情況下，部分貨載轉往空運，空運運力現在是一位難求，運價一日三市。累計前4月空運營收17.76億元，年增21.42％。

鐵路市場4月營收1.23億元，月增31.46％。由於運費遠低於空運，與海運相當，但運輸時間只有海運的1/3，因此轉單貨物大增，帶動業務成長，累計前4月營收3.87億元，年增89.23％。未來轉單效益將持續，呈現一櫃難求現象。

內貿物流4月營收2.02億元，月增2.01％，累計前4月營收6.56億元，年增46.55％。在全球物流強勁反彈且海、空、鐵路等運輸艙位供給吃緊情況下，前景展望樂觀，惟近期部份國家疫情快速升溫，未來仍需觀察對於全球經濟的影響。

(時報資訊)