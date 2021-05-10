時碩工業(4566)4月合併營收為3.67億元，年增43.51％，累計前4月營收15億元，年增24.89％。主要來自於電動自行車與高端自行車業務爆單，此外，原本去年一度低迷的汽車相關零件產品，在車市回溫下，出貨也持續回溫。

時碩今年第1季11.33億元，年增近2成，創下單季新高表現，主要受惠疫情帶動，工業產品的自行車零組件接單狀況到目前需求一直都很強勁，4月還出現爆單情況，產能利用率維持滿載。另外，半導體設備也因為大廠資本支出增加，貢獻將繼續成長。

2021年全球汽車銷售量在基期偏低情況下皆可維持年正成長，就三大車市而言，研調預估大陸年增約15％、歐洲及美國約8～10％。雖面臨缺料缺晶片挑戰，但整個汽車產業正在復甦的趨勢上，讓時碩汽車零件傳動系統及安全氣囊維持穩定成長。

整體來看，公司4月營收延續成長動能，單月年增率超過4成，持續朝向全年雙位數成長目標邁進。

(時報資訊)