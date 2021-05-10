嘉威(3557)董事會通過第1季財務報告，單季營收為14.74億元，受匯率因素影響，毛利率接近39％，稅後淨利2.34億元，第1季營收及獲利都是歷史次高，維持旺季水準，每股盈餘3.23元。

嘉威去年第1季營收創下史上單季新高，今年因美元匯率貶值，營收年減2％，但若以美元計價，營收仍寫下史上最佳成績，顯示第1季整個市況相當不錯。

第1季美元匯率較去年同期將近貶值6％，由於公司購料大都以美元計價，進銷貨之間產生的自然避險效果，第1季毛利率約39％，雖低於去年同期41％，但優於上季38％，維持在35～40％穩定區間。

公司也公布4月營收，單月營收3.94億元，月增3％，年增45％；前4月營收18.68億元，年增5.26％。前4月累計營收再度轉為正成長，前年併購廚具品牌Prepara開始發酵是原因之一。

嘉威過去餐具產品系列以夏季使用為主，節日主題與everyday(365日)系列為輔，為配合美國通路客戶夏季鋪貨的時間要求，前一年第4季會開始將下一年度夏季產品出貨給美國客戶，因此，第4季到第1季為傳統旺季，第2季到第3季則為傳統淡季。

為減少淡季對嘉威影響，以及公司持續朝成長方向努力，前年決定併購Prepara，因廚具產品較無季節性區別，屬於常年均可販售的產品，搭配加強餐具在超市線通路與everyday產品的布局，以帶動淡季營收。

美國經濟活動逐漸解封，家庭領到紓困支票，美國近期統計的零售銷售額總額成長率優於預期，顯示疫苗逐漸施打後，有助於零售銷售持續增加，並引爆報復性需求。北美市場為主的嘉威，在銷售區域需求助攻下，今年可望呈現旺季續旺、淡季不淡的趨勢。

(時報資訊)