高雄市岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司昨(9日)晚間9時07分，疑因油槽燃燒發生火警，火光及濃煙沖天，高雄市消防局出動13個分隊前往灌救，約三個小時後控制火勢，更具研判，起火原因疑似場內工人操作冷軋機台時，波及潤滑油溝槽起火燃燒，初步損失仍在評估，但目前高雄市府已下令燁聯鋼鐵暫時停工。

高雄市長陳其邁9日深夜到岡山區燁聯鋼鐵關心火警。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁表示，11點17分火勢控制，40分左右火勢撲滅，但消防隊仍佈署四條水線進行降溫，根據廠方及消防局初步研判，起火原因疑似場內工人操作冷軋機台時，波及潤滑油溝槽起火燃燒，未波及到旁邊油槽。

在這場大火中，一位員工受傷，送到義大醫院進行診療，初步他的生命現象穩定，也在醫院的照護中，沒有生命的危險，但有一些輕微的吸入性的肺炎，及肺水腫的狀況，不過狀況控制當中。

消防局長李清秀昨晚在現場表示，這場火警，同仁很快的就到達現場並展開滅火的部屬水線，所幸未波及到油槽，後續將持續降溫後進行調查。

燁聯廠長李進輝表示，起火原因仍在調查中，對整個生產線不受到影響，財損目前仍在估計中，受害面積約400平方公尺的工作場域，目前名火已經撲滅，正全面控溫中，全員當中有一名49歲員工有吸入性的嗆傷，但無生命危險，因該廠是類似無人工廠，屬三班制，當時僅有2名員工，現場清場14人一一點名，4條火線控制完成，明火均已熄滅。

(中時新聞網)