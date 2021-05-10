小編今天（10日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是實價登錄2.0正式上路後，預售屋銷售率也一目了然，內政部次長花敬群9日表示，未來代銷業或建商不敢以「秒殺」、「僅剩最後三戶」等不實廣告誤導，透過實價登錄可確認業者是否為不實廣告，一旦不實將可立即開罰。他透露，業者正醞釀走向「不二價」，開價會愈來愈實在，惟此屬業者「自律」行為，內政部不會強制要求。

【1】實登2.0 「秒殺、僅剩最後三戶」現形 不實廣告可立即開罰

實價登錄2.0今年7月1日正式上路，預售屋銷售將全面納管，銷售前須向地方政府申報備查定型化合約。內政部次長花敬群9日表示，未來利用地號、案名就可查到建案銷售樓層及銷售率，資訊全都露，並可透過實價登錄確認「秒殺、僅剩最後三戶」是否為不實廣告，若不實可立即開罰。

【2】聯家軍Q3報價喊漲10-30％

IC設計產業2021年遭遇晶圓代工、封測產能不足，且進入下半年旺季後，IC設計廠取得產能將更加嚴峻，不過，包括聯陽、聯詠、盛群、原相等聯家軍由於具備聯電產能奧援先天優勢，雖然聯電下半年將調漲報價，不過供應鏈指出，聯家軍亦將成本同步反映給客戶，預期第三季價格將大漲10～30％。

【3】MSCI可能小降權重 台股免驚

MSCI明晟半年度調整來臨，儘管台股在全球主要股市表現名列前茅，但大型研究機構認為，陸股權重不斷調升、造成台股權重遭排擠的效應仍在上演，所幸，台股擁有流動性大好、散戶力量提高、企業獲利基本面上升等利多，不懼權重小降的影響。

【4】台幣升勢壯 27元成新常態

國際美元指數從3月底的93.2高點回跌，至5月7日來到90.19，且外資4月匯入50.08億美元，激勵新台幣升勢強勁，連續六周升升不息，更在4月底升破28元大關，創下近24年新高，27元常態成形，也使得新台幣穩居最強亞幣地位。

【5】虛擬通貨漲不停 掀尋寶風潮

狗狗幣（Dogecoin）今年來狂飆逾110倍，具代表性的比特幣和以太幣今年來多次創新高，激發許多人在眾多極低價位的虛擬通貨裡尋寶，希望找到下一個具飆漲潛力的大黑馬。

(中時新聞網)