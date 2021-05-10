高鐵桃園站訊號異常，導致列車延誤40分鐘。(圖／網友黃建勳授權)

高鐵出包！今早陸續有網友在PTT、臉書等社群網站上哀號，高鐵桃園站因為道岔訊號異常，導致列車大誤點，人被卡在板橋、桃園、台中的都有，甚至有人在桃園站卡了40分鐘，動彈不得，上班都遲到了。

今天早上7點左右高鐵桃園站發生旳道岔訊號異常，導致列車延誤，有網友在PTT上發文，他被卡在車上暫停中，哀號上班開會要遲到了，還有人留言：「才從桃園搭1523剛上車，就遇到，扯」、「卡在台中市」、「卡在817上+1」、「817 & 625 一起卡在板橋」、「動了又停了Orz」、「我也在車上，上班也遲到了」。還有網友在臉書上表示，他是被卡在桃園40分鐘，更有人直呼，坐高鐵這麼多次，第一次遇到延遲這麼久，上課快遲到了。

對此，台灣高鐵表示，高鐵桃園站今天上午6點49分發生道岔訊號異常，造成部份班次延誤，經派員搶修，上午7時38分逐步恢復列車通行，但部分列次仍有延誤情況。

(中時新聞網)