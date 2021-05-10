道奇與天使繼續在洛杉磯內戰纏鬥，前役天使在兩局內狂追11分可惜功敗垂成。10日的母親節之戰道奇派出賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)，包爾非常厲害，天使全場只打下2分，不過天使這次居然贏了，最終還以2勝1負搶下「高速公路3連戰」的勝利。

He got it from his mama. pic.twitter.com/pShZ1qphYR — Los Angeles Angels (@Angels) May 9, 2021

包爾第1局初次對決大谷翔平，他連塞內角切球，大谷只打成游擊方向滾地，但他跑得有夠快，游擊手傳一壘還是來不及，被大谷硬跑成內野安打。第3局包爾碰上麻煩，兩出局無人在壘時，他連續四壞弄到滿壘，大谷這回完全沒出棒就保送了，他後面的卓奧特(Mike Trout)也是只打了一顆界外就站著等壞球保送。

投手丘會議之後，包爾改丟彈指曲球，掉的幅度很大，幾乎跑出好球帶，但還是被沃許(Jared Walsh)猜中，拉打到右外野。這球著地後直接彈跳到全壘打牆外，場地規則的二壘打！這種安打規定只能推進兩個壘包（滿壘得2分），卓奧特必須停在三壘，如果沒彈出全壘打牆反而有機會得3分。

包爾整體而言還是很穩，6局失2分送出9K。道奇打線全面熄火，天使派出投手車輪戰，也只讓他們擊出4支安打。主要是先發投手坎塔納(José Quintana)有多達5次四壞保送，才被泰勒(Chris Taylor)的一壘打撈回1分。坎塔納投了4局無關勝敗。

終場天使以2-1獲勝，贏得系列賽卻還是15勝18敗在美西墊底。道奇18勝17敗在國西被巨人、教士拉開差距，勝差還在2.5場以內。

(中時新聞網)