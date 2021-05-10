台股上周出現快速回檔，三個交易日下跌700多點，但最後兩天奮力收下影線，雖然融資大降，但人氣依舊。而觀察人氣指標陽明、長榮、群創、友達、中鋼、聯電等，這幾檔每天交量占台股前五強的個股，股價都在相對高點，面臨激烈的大盤震盪，該怎麼操作？資深分析師柯孟聰、國泰證期顧問處協理簡伯儀提出操作的觀點。

1.當紅炸子雞的特性：基本面不知道哪時會停下來。

最近公布的第1季獲利來看，都是相當的亮麗，展望又是好到年底，像是長榮一天開門賺4億元，第1季每股盈餘7.04元，陽明估計EPS也是超過7元；友達第1季賺百億元，每股盈餘1.25元；鋼鐵大多頭，價格一路漲，中鋼第1季獲利年增500.26％，每股盈餘0.58元。

如果全世界今年沒有發生大動盪，這些當紅股三個月內只有大概還是環繞在「缺」、「漲」上面，缺貨、缺櫃、漲價的題材不斷。那該注意什麼？柯孟聰跟簡伯儀都認為，因為基本面迎來不斷創高價位，那季報、營收公布或者重訊自結單月獲利，都要觀察利多漲不漲，是不是開高走低，漲高回跌機率還是有，等量縮再攻。柯孟聰表示，短期基本面強勢不用擔心，中長期參考均線支撐，目前基本面強度都不容易構成V型反轉。

2.符合幾倍的本益比？

柯孟聰認為，這種股票不要太看重本益比，還記得2018年大缺貨的被動元件，國巨當年度上半年就被估計可以賺8個股本，但股票2018年7月3日飆上1310元後，就一路不回頭，一個月後股價剩下700多塊，如果當時8月投資人還會覺得一年賺80元，卻不到10倍本益比，對股價還有期待，那最後期待的是等待解套，或許可多增加股價淨值比作為判斷方向之一。簡伯儀認為，個股本益比最好的那一年要打對折，再去參考過去兩三年的平均本益比，會是比較客觀。

3.進場了該怎麼操作？

這些強勢股絕對是市場階段性主流，當初國巨一天當沖金額百億元，就像現在的陽明、長榮、群創。柯孟聰說，主流族群不會一次就消風，一切順勢操作，沿著5日線、10日線進場都可以，但像航運股，現在法人都在買，那如果塞港結束，通常先觀察法人持股動作。簡伯儀認為，股價倍數在增加的股票，財報出來可能是毒藥，因為通常乖離都過大，所以停損停利都很重要，如果大量跌破月線，要相當注意，至於做好多少停損停利，完全看自己的承受的風險趴數，如果跌幅超過停損價位，再捨不得也應該減碼。

4.池子沒水，魚也會死。

主流股票，股價上漲是人捧人，相對股票下跌是人踩人。上個星期台股大跌三天，這些族群波動就相當激烈，即使撐住第一天，台股連續重挫，第二天這些股票幾乎無一倖免，歷史軌跡歷歷在目，大盤這個水池乾了，池子裡的各種魚也會撐不住，不要硬被個股基本面框住，要懂得判斷大盤的多空風向跟個股籌碼、消息面變化。

(時報資訊)