台中市太平區頭汴坑溪母親節中午發生2死憾事，2個家庭在溪邊戲水烤肉，27歲陳姓男子先在溪中戲水，7歲李姓男童之後踩到青苔落水，李童父親控訴，他過去救兒子，溺水掙扎的陳男疑抓兒子的腳，害兒子也溺斃。不過頭汴坑溪是台中市政府公告的「11危險水域」之首，除了溺水事件頻傳，2018年還發生男子遭女友推落水中溺斃的殺人案。

傷心李母在急診室外表示，當時她看見兒子蹲在1顆大石頭上，兒子見父親下水玩，表示想要下去，她有告誡兒子那邊很危險、不要下去，兒子站起身來，卻不小心踩到石頭上的青苔而落水。

李母說，當時丈夫聽見兒子高喊「爸爸救我！」，趕忙過去要救兒子起來，準備上岸靠近石頭時，一旁戲水的陳男因溺水，露出半顆頭，丈夫原想把兒子救上岸再去救陳男，但陳男疑因溺水掙扎，沒抓住她丈夫，卻抓她兒子的腳，雙雙落水。

頭汴坑溪經常發生溺水意外，被台中市政府列為11處危險水域之首，今年4月有釣客發現一具男性浮屍，調查發現死者帶沐浴用品在溪中洗澡，不慎溺斃；去年6月也有民眾戲水溺斃。

此外，2018年5月間，一名王姓男子溺斃頭汴坑溪中，原也以為是單純溺水意外，但警方深入追查，發現竟是劉姓女友與王男發生口角，憤而將他推落水，最後劉女被依殺人罪判處有期徒刑14年。

(中時新聞網)