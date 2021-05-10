為慰勞辛苦的媽媽，許多人在母親節這天都會選擇外食。不過，一名男子訂了一盒披薩，回家打開後卻發現，披薩呈現焦黑狀態，令他哀怨表示「沒事訂什麼致癌披薩」，照片曝光後，引發網友熱議，認為實在不該這樣出餐，一名曾做過連鎖披薩店的網友也建議，「真的不要在大節日訂購披薩」。

原PO昨（9）日於臉書社團《爆怨2公社》表示，母親節向連鎖披薩店訂購8吋大披薩，沒想到拿回家才打開，卻發現披薩被烤得焦黑，從外觀完全無發分辨口味，令他忍不住說「我要抱怨我自己，沒事母親節訂什麼致癌披薩，真傷心」。

一名網友於母親節訂購披薩，一回家打開卻發現全燒焦。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言，「你是去熱炒點菜脯蛋嗎？」、「這樣實在不該出餐，包的人不覺得很對不起客人嗎？」、「這個程度還敢出餐，真的好疑惑」、「這我一定打電話去退貨，太誇張了」、「可能是糙灰搭口味」、「這根本不是慰勞媽媽吧」等。

除原PO遇到的窘境外，知名連鎖披薩店昨日網路訂餐系統也出包，因祭出母親節促銷方案，大量訂單瞬間湧入，導致系統大當機，中午前的訂單的都未能成功傳至門市，許多消費者抱怨，系統雖顯示訂單成立，事實上卻是沒有刷卡成功，到門市現場才發現大排長龍，不少人排隊逾1小時。對此，一名曾是披薩店員工也直言，「真的奉勸大節日不要訂披薩，不然會等到死」。

(中時新聞網)