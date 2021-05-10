2022縣市長選舉備受各界矚目，尤其是台北市長選戰的走向，其中國民黨立委蔣萬安，被視為熱門人選，而台北市議員羅智強日前表態，在八月公投之後，將投入黨內初選準備。對此，國民黨立委林為洲昨(9日)在臉書發文肯定羅智強的態度，並點名蔣萬安「來一場光明磊落的初選典範！」

羅智強8日表示，「這條路一直在籌備當中，我覺得會是一個相得益彰的君子之爭，我也相信不管是蔣萬安或者我，對於初選的事情，都會採取良性競爭態度看待」。至於蔣萬安8日出席活動時指出，「對我來講就是專注在自己的事情上面，我想也是民眾對我的期待」、「接下來不管面對任何選舉，國民黨內也都有相關初選機制，就照既定的遊戲規則、初選制度走」。

關於北市長選舉之爭，林為洲9日在臉書寫下，「羅智強，讚！宣布參選台北市長初選，與蔣萬安來一場光明磊落的初選典範！國民黨需要這樣的態度。要參選黨主席的人，加油！」羅也現身留言回應，「謝謝為洲，一定和萬安來一場光明磊落、君子合作的典範初選」。

國民黨副秘書長李彥秀也在該篇貼文留言「一起加油！良性競爭」。另外，台北市議員游淑慧8日曾在臉書表示，羅智強已經宣布參選台北市長，但他堅持「先公後私」，先拚民生公投，再拚個人選舉，希望他的堅持能被肯定。

(中時新聞網)