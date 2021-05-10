周五美股全面收紅，台北股市今（10日）以17274.23點開出，小跌10.77點，台積電開盤小跌3元以596元開出，航運股長榮、陽明開高，長榮以88.5元開出，隨後衝破90元，漲幅逾7%，陽明則站上91.6元，面板三虎彩晶、友達及群創開低跌幅逾2%。

上周五台股受權值股台積電、聯電帶動，加上電子、金融以及傳產的航運走揚，終場台股大漲290.64點以17285點作收，三大法人同步買超，合計買超新台幣237.73億元，外資及陸資買超160.62億元、自營商買超68.08億元、投信買超9.03億元。

上周五台積電開盤上漲6元，以593元開出，接著一路走升，收在599元，大漲12元，聯電盤中觸及最高54.1元，收在54元，鴻海收在117.5元漲幅逾4%，航運三雄長榮漲幅近5%，收在85元，萬海漲幅2.67%，收在92.3元，陽明漲幅更逾8%，收在91.5元。

摩爾投顧分析師張嘉軒表示，目前以股價上漲三要素景氣、資金、籌碼來看，台灣的景氣向上無庸置疑，新台幣匯率又維持在28元以下的強勢格局，資金動能不虞匱乏。

法人則認為，首季財報會是近期股價漲跌的分水嶺，但股價走勢往往領先基本面，如果擔心利多出盡的隱憂浮現，選擇低本益比個股，相對來說更有上漲的空間。

(中時新聞網)