采子與何孟遠因劈腿風波，雙雙退出《全明星運動會》，采子在上月中自拍影片道歉後就神隱，而節目昨播出的內容剛好就是她的最後一集，采子昨深夜就在網上曬出籃隊照片，並發文：「我會好好反省所有，改正過錯，成為更好的自己」，而她的前隊友、女星洗菜（王宇君）則在今（10日）凌晨發文，雖然她寫著「i hate u.(我討厭妳)」，但其實是不捨采子的離開。
采子錄製《全明星運動會》背叛老闆兼交往1年半的男友邱鋒澤，和閨蜜荳荳（何紫妍）的男友何孟遠爆曖昧情，劈腿醜聞爆發後，采子和何孟遠都宣布退出節目，節目昨播出采子的最後存檔，之後就不再有她的畫面，而神隱24天的采子，昨深夜則在IG限時動態曬籃隊照片，並發文：「我熱愛運動，全心熱愛全明星的一切，大家最真實的、共同努力的汗水及淚水，藍徒們的支持將永遠烙印在我的心中，我會好好反省所有，改正過錯，成為更好的自己」，采子也不忘向自己的粉絲「采虹」喊話：「我也想念你們」。
同樣是藍隊的洗菜（王宇君）則在今凌晨曬出一系列閨蜜合照和影片，雖然她寫著「i hate u.(我討厭妳)」，但其實是不捨采子的離開，而網友也紛紛喊話：「意思應該是討厭采離開藍隊」、「然嘴巴上說討厭，但你所選的照片和影片都可以感受到愛」。籃隊隊長小春在IG寫下「永遠有你的位置」，鼓鼓也寫下「謝謝你」，小8（趙逸嵐）則感性發文：「#謝謝妳扛住了我們 #接下來我們會繼續扛」，隊友齊告別采子。
(中時新聞網)
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