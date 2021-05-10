囂張！趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 民眾嘆：不信任政府【街訪】

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑除涉販毒案外，更被爆出逃兵爭議，遭質疑背後有特權介入。對此，有媒體披露，當初核定此案承辦人是就是當年涉入前市長馬英九特別費案的前市政府秘書余文，民進黨台北市議員王世堅一聽聞余文後，諷刺立志要當替死鬼，網友則是為余文抱屈，「太雖了吧」。

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，引發社會關注，又被揪出逃兵黑歷史，他在2018年5月14日入伍服替代役，因涉刑事案件被判刑4月，今年2月25日回役分發到花蓮監獄，沒多久又以家庭因素提出申請，並在3月22日改分發北投區公所服役，遭外界質疑有特權介入。

國民黨台北市議員游淑慧6日也點出，趙原在花蓮監獄服役，卻光速調回戶籍所在的北投區公所服役，根本是3天打魚2天撒網的爽單位，恐有特權外力介入。

綜合媒體今（10）日報導，余文出獄後，應試兵役局助理員錄取回鍋，日前才升業務股長，沒想到就要面臨市府政風處調查，對此，王世堅表示，余文一輩子2個案件出名，這機率可能是被雷公打到，立志要當替死鬼。

對於外界質疑為何可以這麼快速調回戶籍地服役？《中國時報》7日報導，兵役局副局長杜英輝說，事先不知趙介佑有那麼多前科，因為是以家庭因素請調，案件單純因此很快就核定。

大批批踢踢網友也針對此事發表自己看法，「馬英九：你也懂推給余文？柯文哲：略懂，哀，余文真倒楣，照規定沒什麼問題也要被柯市府政風處追殺」、「柯：馬兄，余文好用」、「這人有夠衰」、「太雖了吧」、「余文怕是要成為背鍋的代名詞了」、「民進黨的黑道，余文負責」。

網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)