美國就業數據遠遜預期、外界預期聯準會(FED)緊縮機率大減，加上歐洲企業財報優異，科技股領軍上攻，帶領歐美股市收盤再創新高。保德信高成長基金經理人葉獻文指出，主計總處近期公布台灣今年首季經濟成長率高達8.16%，該數據較前次預測值6.2%，大增1.96個百分點，除連三季維持擴張軌道，同時也創下2010年第4季以來新高水準；IMF、亞洲開發銀行4月亦同步將台灣GDP成長估值，分別上升至4.7%與4.6%。

上周台股在疫情的影響下，指數上下大幅震盪，不過從年度企業獲利年增率持續上修的趨勢分析，當企業獲利出現明顯成長，與加權指數上漲呈現高度正相關，因此預期在基本面良好的激勵下，第二季指數仍有持續創高的機會，事件所造成的回檔反而是逢低布局的時機。

台股上周指數周K線中止連7紅，周線跌幅1.6%，單周下跌281.66點，不過周K線留下長長下引線，指數也站穩月線之上，仍無礙多頭格局。

目前台股盤面資金似有重返科技股，整體而言，展望未來隨著全球疫情降溫，刺激民眾外出消費需求，配合整體原物料市場持續漲價，加上國外重量級企業首季財報不俗，有助帶動台股相關供應鏈表現，預期傳產與科技股將持續輪漲，第二季接棒帶動指數續揚。

(時報資訊)