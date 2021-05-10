汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）4月合併營收為5億5,807萬元，月增2.96％，較去年同期增加231.19％，累計合併營收為21億3,102萬元，年增35.18％，今年度受惠於全球汽車銷售市場持續保持火熱，可望帶動汽車關鍵零組件產品接單狀況良好。

和大嘉義大埔美三廠已取得工廠使用執照，預計先啟動4條自動化AI智能產線，以因應客戶新訂單挹注，新廠目前規劃主要客戶將用於電動車減速傳動機構，以因應未來電動車新增訂單需求，可為未來營運注入成長動能。

和大表示，上半年整體產能利用率將優於去年，但仍受疫情之影響，在缺工、缺料、缺貨櫃之情況下，無法出貨導致爆倉狀況，預期此一情況會陸續紓解，同時也針對新、舊機種產品組合調整、製程效率改善，整體效益將逐步顯現，對今年度營運保持樂觀，受到原料調漲及運費漲價情況，已與客戶達成協議進行調整貿易條件及售價調漲。

和大工業是2020年度全球電動車減速機構最大供應商，供應機電系統佔全球25％以上，在電動車市場佔有領先地位，各國政府對節能減碳政策推動下，也加速各車廠及主要一階(Tier1)汽車零組件供應商重心朝向電動車發展，目前國際電商、手機大廠及原有客戶持續加大對新能源車等關鍵零組件的需求，公司持績看好未來電動車之長期發展趨勢。

(中時 )