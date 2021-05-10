台中市太平區頭汴坑溪9日驚傳2人溺斃意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中頭汴坑溪9日發生2死溺斃意外，男童家屬控訴男童當時遭陳姓男子拉住腳、拖進水裡才雙雙身亡，將會提告。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區頭汴坑溪9日驚傳2人溺斃意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區頭汴坑溪9日驚傳2人滅頂意外，2個家庭在溪邊戲水烤肉，27歲陳姓男子先在溪中戲水，7歲李姓男童踩到青苔落水，疑遭溺水掙扎的陳男疑抓住腳才會溺斃；李童父母及其舅舅口徑一致，指稱是陳男抓住李童的腳，唯陳妻則表示，事發前先生和李童父親都在溪中，後來她滑手機並未注意事件怎麼發生的？檢警將安排相驗釐清男童腳部是否有抓痕。

李姓男子一家六口與友人陳姓夫妻9日相約在台中市太平區北田大橋下方頭汴坑溪邊烤肉戲水，未料在中午時分傳出，7歲李童與陳男雙雙溺斃意外，雖經送醫搶救倆人也先後不治；李童母親表示，兒子不小心踩到石頭上的青苔而落水，當時丈夫聽見兒子高喊「爸爸救我！ 」，趕忙過去要救兒子起來，準備上岸靠近石頭時，一旁戲水的陳男因溺水，露出半顆頭，丈夫原想把兒子救上岸再去救陳男，但陳男疑因溺水掙扎，沒抓住她丈夫，卻抓她兒子的腳。

李父表示，當時陳男疑似拉住小孩子的腳，兒子大聲呼救，仍被拉了下去。警方漏夜偵訊，李童舅舅供詞也指向是陳男拉住李童的腳；唯陳妻則表示，事發前看到先生和李童的父親都在溪中，後來她就開始滑水機，發生什麼事就不知道了。為釐清案情，警方也將報請檢查官儘速相驗。

李童就讀北屯區一所國小一年級，學校指稱他平日天真可愛，面對孩子過完母親節就無法來上課，由於同班同學都是稚齡的孩子，校方已謹慎請專業輔導老師擬定給家長的一封信，希望共同輔導陪孩子們走過傷痛。

警方呼籲，頭汴坑溪有多處地方都被公告為「危險水域」，潛藏著極大危險，也有設置告示牌，請民眾勿進入戲水。

(中時 )