【愛傳媒程富陽專欄】「中美博弈」愈演愈烈，美國拜登總統為了防堵中國崛起，以維持美國的世界霸權地位，可說是卯足了勁，繼前任川普總統「美國優先」政策，持續擴大在全球掀起一股對中國「圍堵戰略」的浪潮。

自2016年以來，除在南海區域把幾個聲索國搞得各懷鬼胎，將中國於2002年主導簽署的《南海各方行為宣言》丟置腦後；更屢屢慫恿南海諸國對抗中國，並把航母派到此海域秀肌肉，藉軍演向中國宣示其在南海的話語權，把國際理論「懦夫賽局」（The game of chicken）演的是淋漓盡致；但幾次較量後，美國到底看清中國在此海域主權的維護決心，加上各聲索國也看清美國企圖而選擇不介入，美國終只能悻悻然以「隨時重返」，作為後繼乏力的託辭，美國欲主導南海的企圖，瀕臨「夢碎」。

而美國對日本，則以「美日安保條約」為理由，硬是透過前首相安倍晉三修改憲法，把日本向美採購的軍武費用，超過《日本和平憲法》中規定不得超過日本年度GDP百分之一的限制，更鼓躁釣魚台主權歸屬問題，逼日本向中國攤牌。

最後安倍晉三大概看出端倪，用一場病退以避禍；於是2020年9月接任的首相菅義偉成了代罪羔羊，被迫一再演出美日聯合防堵中國的戲碼；更在今年4月16日親赴美國，配合宣示美中聯盟關係，並把「臺灣問題」首次納入安保條約的觀察指標；但其在23日返國接受國會議員質詢時，隨即公開回應，日本絕不會涉入臺灣問題，更遑論會考慮以軍事手段來增援臺灣戰事；其對臺的「一國兩制」宣示，顯示其對美國的投懷送抱，並非真情，顯然美國欲藉美日聯盟以圍堵中國，隱然「夢碎」。

美國更藉操弄中國新疆人權議題，結合歐洲棉花產業利益，抵制「新疆棉」，欲破壞2020年中國與中歐甫簽訂的《中歐全面投資協定》。

歐盟委員會主席范德賴恩和歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾，雖於4月21日向歐盟27國的委員會領袖致函，概述歐盟和中國還有著包括經濟制度、全球化管理、民主及人權觀念的分歧，但仍傾向「政治與經濟利益分開」的對中立場；而一手促成歐盟和中國投資協議的德國總理梅克爾，對此議題更公開回覆：「在我看來，尋求與中國建立良好的戰略關系是正確的，也是重要的。」顯然美國欲藉新疆問題以破壞中歐關係，面臨「夢碎」。

至於美國圍堵中國的大戲「印太戰略」，這幾年呼的是風聲水起，莫說日本隨之起舞，韓國也被迫選邊；至於澳洲就更不用說了，從2019年底的王立強「烏龍間諜戰」，到2021年初的「新疆人權問題」，都看到其為美國擔任抗中先鋒的積極影像，但隨著中國對澳洲實施經濟制裁反制，讓美國在亞太設下的圍堵戰略出現突破口。

一向對中國採反制作為的澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison），近日就因國內反對聲浪而改變之前的反中態度，表示澳洲政府不會在中美之間做出「選邊站」的行為，並對中國的經濟發展成就給予肯定，美國拉澳制中企圖，亦將「夢碎」。

而在美國「印太戰略」中列翹首的印度，向來以大國自居，除了美國以外，誰也不服，尤其對中國崛起更是如芒刺在背，殊不知中國已忘「印」而獨行30年了，兩國綜合國力早已漸行漸遠；但印度欲尋求以美制中，以讓印度能崛起於國際，這種冀望他人陷入危機而創造自己的轉機，原本就是不符實際的幻想，但印度樂此不疲，從2020年選在海拔4千多公尺高的喜馬拉雅山，與中國展開「石塊與狼牙棒」的邊境衝突，到2021年初非公開下令停止電信商使用華為等中企5G電信設備，可說為美國圍堵中國開了第一槍。

但所謂「千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。」真金總是不怕火煉，當中國於中印邊界衝突半年後公佈雙方衝突的錄影真相，世人才曉中印兩者的軍事差距有多大？

「莫道讒言如浪深，莫言逐客似沙沉。」中國對印度的容忍，有其對印太地緣穩定戰略的思慮，及避免陷入美國希望中印衝突陷阱，而停滯其「一帶一路」的擴展願景考量。

而近日印度國內所掀起第三波新冠狀變種病毒的疫情，讓印度自3月下旬起，即全面失控；自4月20日以來，每日以逾30萬感染病例，死亡超過2千人的驚人數目上昇，整個防禦疫情的醫療系統已然崩潰；該國徒俱有龐大製造疫苗抵禦病毒的能力，卻因美國一紙限制所有生產疫苗的原料出口規定，而讓這個美國口中最親密的盟友陷入困境，此舉終讓印度一夕覺醒，刻正就疫情防護問題尋求與中國合作，美國以印制中的謀略，恐將「夢碎」。

而美國對中東地區，向來以「美軍與美元」主導對中東的話語權，但隨著拜登政府宣佈繼撤離伊拉克駐軍後，也將於今年（2021）9月全面自阿富汗撤軍，更顯示美國在中東地區勢力已趨勢微；而3月27日中國與伊朗簽訂了《中伊25年全面戰略夥伴協定》，更讓美國欲操弄美式的中東和平路線圖，以壟斷中東勢力的企圖，可謂提前「夢碎」。

雖說美國為了維持其國際霸權地位，而在全球拉起一道道圍堵中國的關卡，但猶若「風乍起，吹縐一池春水。」

雖一時風強雨驟，濺滿水痕，但黎明將出，陰晦終散。中國崛起，美國夢碎，隱然已成21世紀國際的主弦律；縱使在這弦律中，不免仍會出現「銀瓶乍破水漿逬，鐵騎突出刀槍鳴」的場景，但當曲終收撥之際，四弦裂帛之後，仰望蒼穹，終是星月皎潔，明河在天，江心秋月必然自明；而這景象，恐已非美國之力所能逆轉了！

作者為國防大學老師

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(中時新聞網)