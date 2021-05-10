台股今年初開盤迄5月7日共79個交易日，集中市場總成交值為30兆2,040.83億元，日均值為3,823.30億元，股票成交量週轉率為74.76％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：面板股、金控與證券股、原物料（鋼鐵、塑化）、貨櫃與散裝股等，看本周台股指數區間為17,000-17,500點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國經濟復甦加速，疫情舒緩加上拜登經濟政策三箭齊發，美國景氣成長加速，導致工業生產與原物料需求激增，引發正面通膨現象（聯準會寬鬆政策目標），美國消費恢復正成長，對出口國家需求快速增加，台灣外銷訂單持續成長。

2.台股成交量能放大後穩定，已連續10天以上量能高於4,000億元，市場逐漸習慣「新常態」，也可說是台股相對其他股市晚熟，2021年起龐大資金湧入台股，彰顯股市的投資與投機功能。

3.5月前2日融資大幅降低，市場轉趨緊張戒慎，5月初指數快速拉回1,000點，2天融資減少140億元，市場風險意識增溫，多空看法分歧，對台股在高檔震盪是正面助益。

(工商 )