銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY（6672）受惠於汽車產業大幅升溫，加上原物料供需緊張產生的漲價效應，繼4月營收改寫單月新高後，第一季財報也繳出全面創高的亮眼成績，營收16.1億元、稅後盈餘1.9億元、毛利率33％、每股盈餘2.72元，騰輝營收、獲利、毛利率均創下歷史新高。

展望第二季騰輝認為，市場需求保持全面強勁，光電板、汽車板、消費型應用如家電、筆電、遊戲機、手機等，不論是高階特殊材料或是一般材料供需皆呈現吃緊，目前五月訂單已滿，上半年訂單能見度也明朗，對於後續營運正面看待。

法人表示，現階段電子產業搶料、搶產能已是常態，客戶端為確保取料、生產順利，下單不手軟，同時原物料價格漲勢仍舊看不到緩解，有利於相關業者繼續調整報價，價量齊揚的狀況下，法人樂觀看待騰輝第二季業績將更勝第一季，下半年也會比去年同期成長，全年營運挑戰新高值得期待。

騰輝提到，隨著車市復甦以及電動車加速成長，公司自去年12月開始恢復動能、業績逐月遞增，不僅於1月衝破5億大關，3、4月更連續衝破6億關卡，直逼7億元。

而業績成長動能主要來自產品結構優化，特殊高毛利材料如散熱基板達50％以上年增長，高速低損耗材料每個月業績也逐步增加，汽車板則受惠於車市復甦，年成長也達到50％以上，因此即使原物料價格大漲，在高毛利特殊材料大幅挹注之下，獲利年成長高達79.6％，達到歷史巔峰。

車載應用回溫、電動車進入大幅增長元年、散熱材料及軍工等應用材料訂單恢復，高速低損耗材料也逐月放量，騰輝看好今年市場熱度，未來營運逐季成長可期，且毛利率也將維持高檔。此外，騰輝也同步切入多項高階應用，如遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板、半導體封裝應用的樹脂材料，都陸續在終端客戶測試中，未來可望切入載板高端電子材料應用。

騰輝表示，未來5G、AI、物聯網、雲端等都是主流趨勢，尤其散熱材料在電動車的發展更是關注重點，除了會在既有利基產品市占率持續提升，多元化產品線的發展策略下，也將陸續推出多種軍工航天、5G通訊、雷達、半導體與散熱應用的新型號產品，騰輝表示有足夠信心未來營收及獲利將更顯著成長。

(工商 )