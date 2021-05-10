系統解決整合方案廠商虎門科技（6791）預計將在5月10日登陸興櫃，掛牌參考價為52元，是資服類股的興櫃新兵。虎門為知識技術服務業，協助客戶產品在研發、管理及工業4.0三大領域上，提供符合產業需求、技術支援及整合應用的服務，客戶涵蓋半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業。展望未來，虎門總經理楊涪嵐表示，工業4.0的應用愈來愈廣，在產業製造、管理、銷售升級的需求帶動下，預期虎門的營運規模將進入下一個大幅成長階段。

虎門科技成立於1980年，聚焦CAD/CAM技術應用服務，擁有整合軟硬體相關資訊技術，公司三大事業群包括工程系統事業群（CAE）、商用系統事業群（CPC）、工業4.0等。虎門科技表示，旗下工程分析團隊，從結構、機構、熱傳到系統模擬等，可提供整合性的多重物理耦合解決方案，也提供商管智能服務，以產業別訂作符合標準的模組，提升客戶的營運管理效能。

虎門科技資本額為1.84億元，2020年全年營收4.54億元，年增4.84％。稅後淨利6,464萬元，大幅成長78.21％；每股稅後盈餘（EPS）3.66元。虎門董事會也通過2020年度將配發3.14元現金股利，扣除掉提列法定盈餘公積後，配發率達100％。

虎門總經理楊涪嵐解釋，CAE可協助完成工程任務並模擬流程，以改善產品設計或幫助解決工程問題，是工業躍進的最大助力。楊涪嵐表示，CAE應用產業廣泛，舉凡產品開發前段的模擬、生產流程的優化、以及事後驗證等等，都可以CAE軟體作為解決方案平台，達到更高的生產效益。

楊涪嵐說，目前旗下客戶多數是長期合作模式，迄今累積服務的客戶超過3,000家，每年在合約內服務的客戶平均有300家以上，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所大專院校等，均為長期合作對象。

商用系統事業群（CPC）則主要協助國內企業導入企業資源規劃的平台，以強化企業管理並簡化關鍵流程。例如，虎門導入德國SAP旗下的SAP Business One管理系統進行客制化開發，提供客戶相關的解決方案，至今累積的服務客戶超過100家，客戶類別則涵蓋電子3C業、買賣流通業、生物科技業、紡織成衣業、機械業及餐飲業等。

工業4.0是工業躍進的關鍵，在生產製造過程中，透過計算、通訊及控制去連結物聯網，以智慧生產及製造建置出智慧工廠的商業模式。虎門科技表示，目前旗下客戶群穩定，加上近年台商回台投資，讓企業加速投入資訊服務，帶動系統整合、規劃分析等市場需求。虎門預期，在產業製造、管理、銷售升級的需求帶動下，預期接下來營運規模將進入下一個大幅成長階段。

(工商 )