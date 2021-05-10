燁聯鋼鐵股份有限公司冷軋廠研磨拋光線於9日晚上21時7分發生火災，消防局接到報案後旋即到現場滅火，火災發生原因目前正調查中。

燁聯公司表示該火災事故有一名員工嗆傷已送醫治療，其餘員工皆平安。

廠內發生火災的產線另有一相同功能產線可供調度，該事故產線不影響公司生產。

(工商 )