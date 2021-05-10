燁聯鋼鐵：有產線可供調度 不影響生產 09:152021/05/10 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁聯鋼鐵股份有限公司冷軋廠研磨拋光線於9日晚上21時7分發生火災，消防局接到報案後旋即到現場滅火，火災發生原因目前正調查中。 燁聯公司表示該火災事故有一名員工嗆傷已送醫治療，其餘員工皆平安。 廠內發生火災的產線另有一相同功能產線可供調度，該事故產線不影響公司生產。 用手機購買國債 4陸銀率先試水 管理規模將達1,000億美元 高瓴籌銀彈 募180億美元 (工商 ) #燁聯 #產線 #燁聯鋼鐵 #調度 #不影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 梅雨不來颱風先現蹤 熱帶擾動發展時間曝光 08:072021/05/10 生活 燁聯鋼鐵深夜驚傳大火 04:102021/05/10 財經要聞 下個生產基地 寧選歐美 而非東南亞 04:102021/05/10 財經要聞 《櫃買市場》特選上櫃ESG電子指數 今起發布收盤指數 08:532021/05/10 財經 專家傳真－三接是穩定供電必需品 外推方案可兼顧環境 04:102021/05/10 專題周報 工紙雙雄 挑戰陸廠巨無霸 04:102021/05/10 財經要聞 1分鐘讀財經》實價登錄2.0預售屋資訊全都露 業者醞釀走向「不二價」 08:332021/05/10 財經 先進及特殊製程 洪嘉聰：聯電進展順利 04:102021/05/10 財經要聞 邱鋒澤斷聯采子學習分開的學問 04:102021/05/10 娛樂新聞 觀光飯店結盟 力抗諾富特風暴 04:102021/05/10 社會新聞 通膨壓力大 美升息時程可能提早 04:102021/05/10 生活新聞 財經熱門新聞 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》智慧機市場傳雜音 聯發科千元飛了 - 證券 - 時報資訊 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 震驚！美大廠搶曝2奈米 台積電恐危險？ - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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