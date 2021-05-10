美國最大輸油管道之一在遭到網路攻擊後仍未恢復正常運作，周日晚間美國燃油價格跳漲。

目前汽油期貨價格大漲2%，報每加侖2.168美元。燃料油（heating oil）期貨上漲1.2%，為每加侖2.03美元。

美國西德州中質原油期貨目前漲上漲57美分或0.88%，為每桶65.47美元。倫敦布蘭特期油漲63美分或0.92%，為每桶68.90美元。天然氣期貨價格為2.96美元/MBtu。

美國汽車協會（American automobile Association,AAA）表示，周日全美汽油平均價格為每加侖2.962美元，較去年同期上漲60%。

Colonial Pipeline所經營的成品油管道，是墨西哥灣到美國東北部之間最大的輸油系統，該公司在遭遇勒索軟體攻擊之後，已於上周五宣布暫停所有油管作業。

Colonial Pipeline周日傍晚宣布，在終端和送油點之間一些較小的側油管已經重啟，但輸油主管道仍然關閉。該公司在聲明中表示，正在努力恢復其他側油管的服務，但只有在確認安全，以及在完全符合所有聯邦規定之後，公司才會恢復整個供油系統。

油管多快能重啟服務仍將是密切關注的關鍵因素。雖然油庫通常有幾天的燃油庫存，但油管長時間關停可能將導致燃油價格飆升。

Colonial Pipeline所經營的輸油管道是美國石油基礎設施的重要部分，其系統長達逾5500英里，每日輸送約250萬桶汽油、柴油、燃料油和航空燃油。這條輸油管道輸送美國東岸近一半的燃料，亦為亞特蘭大和巴爾的摩等機場供應燃油。

GasBuddy石油分析部門主管Patrick De Haan表示，沒有這些供油，該地區的交通運輸將停擺，因此該油管系統能否盡快恢復服務至關重要。他並表示，約在第5天之後，油管停供的衝擊可能飆升。

上周六上午美國總統拜登已經聽取相關簡報，美國國土安全部的網路和基礎設施安全局已經與Colonial Pipeline展開協同作業。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周日表示，現在是「全體總動員」的時候。她在接受媒體訪問時表示，我們正在與該公司、州和地方官員密切合作，以確保他們能盡快恢復正常營運，並確保不會出現供應中斷的情況。

ClearView Energy Partners表示，Colonial Pipeline輸油停擺正值美國經濟復甦的關鍵時刻，也就是夏季駕車旺季的開始。油管服務持續中斷將導致油價大幅上漲，也可能使國內政策干預的可能性升高。

(時報資訊)