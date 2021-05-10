075型兩棲攻擊艦首艦「海南」號4月23日服役

解放軍075型兩棲攻擊艦首艦「海南」號4月23日服役，舷號31，只有兩位數字，但卻透露了極有價值的訊息。

據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，一般來說，解放軍已服役的較小型兩棲船塢運輸艦舷號是以9開頭的3位數字。

國防專家說，「海南」艦的兩位數字舷號讓它與旗艦航母相提並論，意味它未來可望在北京落實藍水海軍夢中扮演要角。他們指出，這顯示4萬公噸的075型艦雖然沒有如美軍短場/垂直起降的F-35B固定翼戰機，或是貝爾－波音（Bell Boeing）的MV-22魚鷹式（MV-22 Osprey）傾轉旋翼機，但無論在等級和角色上，都比中方其他兩棲戰艦更重要。

香港軍事評論員宋忠平說，「海南」艦的舷號31，就和航母「遼寧」艦的16，還有「山東」艦的17一樣，都是雙位數字。「雙位數字舷號意味它們是和航母匹敵的巨艦，」他說，「那意味著075型艦因為相當的戰力，將執行猶如小型航母般的任務。」

五角大廈去年在提交美國國會的年度報告中，將075型艦歸類為替代型直昇機登陸突擊艦（Landing Helicopter Assault-Replacement，LHA-R），也就是能當小型航母使用的兩棲戰艦。報告裡說，北京在直昇機登陸突擊艦上投資，顯示中方打算繼續發展海軍的遠征作戰能力。

(中時新聞網)