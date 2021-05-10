加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）9日下午爆發槍擊，已知造成1人死亡，多名嫌犯在逃。
綜合路透社、《溫哥華太陽報》（The Vancouver Sun）報導，溫哥華當地時間9日下午3時至3時25分，溫哥華國際機場的國內航廈外爆發槍擊，已知1人在航廈附近被射殺，機場醫護人員也出動支援，不過並沒有人被送醫治療。
槍擊事件主要發生在溫哥華國際機場的國內航廈外，加拿大皇家騎警（RCMP）奔跑穿過空橋緝捕嫌犯，不過殺手及他的同夥最終仍駕駛8人座本田汽車Honda Pilot逃逸，嫌犯逃逸時還一邊對著後方追上的員警開槍，警方隨後在附近巷弄中發現已被放火焚燒的本田汽車。
加拿大環球新聞（Global News）報導，即便加拿大警方封鎖附近多條聯外道路，不過仍無法及時攔下槍手。卑詩省（British Columbia）皇家騎警發言人羅伯茲（Dawn Roberts）表示，目前警方尚未拘捕任何人。
匿名目擊者表示，在航廈外看到好幾名黑衣人，其中2人開了十多槍。
消息人士指出，死者和當地幫派衝突有關，不過警方表示，目前還無法推論槍擊案是否和當地幫派衝突有關。
溫哥華國際機場隨後在推特發布聲明指出情況已經獲得控制，機場及航班起降都維持正常運作，不過出入受到限制，溫哥華國際機場也建議乘客出發前確認航班狀態。
(中時新聞網)
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