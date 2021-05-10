加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）9日下午爆發槍擊，已知至少造成1人死亡。

加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）9日下午爆發槍擊，已知造成1人死亡，多名嫌犯在逃。

綜合路透社、《溫哥華太陽報》（The Vancouver Sun）報導，溫哥華當地時間9日下午3時至3時25分，溫哥華國際機場的國內航廈外爆發槍擊，已知1人在航廈附近被射殺，機場醫護人員也出動支援，不過並沒有人被送醫治療。

槍擊事件主要發生在溫哥華國際機場的國內航廈外，加拿大皇家騎警（RCMP）奔跑穿過空橋緝捕嫌犯，不過殺手及他的同夥最終仍駕駛8人座本田汽車Honda Pilot逃逸，嫌犯逃逸時還一邊對著後方追上的員警開槍，警方隨後在附近巷弄中發現已被放火焚燒的本田汽車。

加拿大環球新聞（Global News）報導，即便加拿大警方封鎖附近多條聯外道路，不過仍無法及時攔下槍手。卑詩省（British Columbia）皇家騎警發言人羅伯茲（Dawn Roberts）表示，目前警方尚未拘捕任何人。

匿名目擊者表示，在航廈外看到好幾名黑衣人，其中2人開了十多槍。

Heard from colleagues about the YVR shooting. Keep safe everyone! (Pic from colleagues) pic.twitter.com/emCbuc5Psy — MJ (@jhaneinsane) May 9, 2021

消息人士指出，死者和當地幫派衝突有關，不過警方表示，目前還無法推論槍擊案是否和當地幫派衝突有關。

溫哥華國際機場隨後在推特發布聲明指出情況已經獲得控制，機場及航班起降都維持正常運作，不過出入受到限制，溫哥華國際機場也建議乘客出發前確認航班狀態。

UPDATE ON EVOLVING POLICE INCIDENT: We can confirm the situation has been contained at YVR. The airport is open and safe. Flights are operating. We will release more info as it becomes available. Check with your airline on the status of your flight before leaving for YVR. — Vancouver International Airport (YVR) (@yvrairport) May 9, 2021

(中時新聞網)