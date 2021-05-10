台股加權指數10日開在17,274.23點，呈現小跌，鋼鐵股及航運股開盤股價續向上衝高，陽明（2609）早盤一度衝上93.5元，創掛牌新高價，多空拉鋸激烈，成交量已爆出7萬多張，是盤面交投重心。

美國多州6月經濟恢復正常活動，5月逐漸撤防疫令，美股道瓊、S&P500指數雙雙再創歷史新高。

道瓊工業平均指數5月7日終場上漲0.66％（229.23點）、收34,777.76點，連續第三個交易日創歷史收盤新高；周K線上漲2.67％。

那斯達克指數上漲0.88％（119.39點）、收13,752.24點；周K線下跌1.51％。費城半導體指數上漲1.49％（45.8點)）、收3,112.03點；周K線上漲0.1％。

元富投顧指出，從最近聯準會（FED）的發言，推估貨幣政策持續寬鬆，會持續一段日子，有利熱錢流向。台股17,091大量黑K關卡，成多空重要關卡，目前站上中，原則上可觀望，也可少量擇低布局。

現階段選股，優先選擇第一季財報佳跌深股或原物料創高拉回股，操作觀念以「低接反彈股或多頭排列股」酌量操作，包括晶豪科、華邦電和聯發科最具指標。

另外，傳產和金融股部分，其中航運、鋼鐵和紡織最具指標，包括陽明、長榮、中鋼、中鴻、南紡是觀察重點。比特幣的觀察，55,000美元的位置，將是全球股市多空重要點位，美元指數91位置是觀察，目前多空未明呈現拉鋸中。

元富投顧指出，近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔震盪整理，包括美股和陸股都一樣，未來台股高檔大震盪機會大。

台股最重要的護國神山，台積電近期跌深反彈，也讓指數再上攻，未來量能變化，將是本波觀察重點。比特幣和美元中期走勢，將是多空最大變數。

(工商 )