國防部部長邱國正10日赴立法院外交及國防委員會，報告「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」，並於會前受訪。（劉宗龍攝）

國軍豬肉遭疑洗產地，立法院國防委員會今（10）日邀國防部長邱國正進行專案報告，根據國防部昨送達立院的書面報告，國防部的進口豬肉及加工品的合約去年2月即議定，為期2年，至2022年。此外，衛福部的報告中，也對國軍左營副供站里肌豬排產品相關質疑進行說明。

國防部、衛福部今就「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」專題報告並備詢。根據國防部昨送達立院的書面報告，陸軍後勤指揮部自民國79年起成立副食供應中心，負責統籌各部隊常態性副食品，提供多元安全衛生食材。

報告指出，進口豬肉及加工肉品合約，自2020年2月26日至111年2月25日，罐頭食品合約自2020年8月26日至2022年8月25日，萊克多巴胺應為「未檢出」。不過報告未說明，國軍部隊今年使用美豬的數量。

報告亦指出，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，後續加強訪廠及抽樣送驗，檢驗結果及原料產地，將公告於副食供應中心投單系統，讓各單位採購食材時，知道廠商食材來源地，各單位可按照需求去選擇。

立法院國防委員會今邀國防部長邱國正進行專案報告。圖為陸軍第8軍團代號「少康部隊」裝甲564旅，製作美味的「少康大餅」供官兵食用。（示意圖／總統府提供)

此外，針對國軍左營副供站里肌豬排產品原產地標示疑慮，衛福部報告中指出，自2021年1月1日起，食藥署對自各國輸入之生鮮、豬肉產品採逐批查驗措施，經查驗符合規定始得輸入，截至5月6日，其中來自美國有1991.37公噸，均未檢出萊克多巴胺，相關資訊已公布於「豬肉儀表板」。

對於國軍左營副供站之里肌豬排產品（「御膳里肌豬排（裏粉）」），衛福部報告中提到，經查該產品於台灣製造加工，使用的豬肉原料產地為美國，已依食安法及衛福部訂定的「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，於產品外包裝標示「原產地(國)」：台灣、「豬肉原產地」：美國，符合規定。

為維護食品衛生安全及消費者權益，衛福部強調，會採取嚴謹管制措施，也將持續要求進口豬、國產豬落實原產地標示與查核，讓國人安心。

國防部部長邱國正10日赴立法院外交及國防委員會，報告「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」，並備質詢。（劉宗龍攝）

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(中時新聞網)