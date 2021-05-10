今凌晨也有對流出現，但仍然無降雨。(翻攝自 氣象局)

好不容易盼到5月梅雨季，結果只有2波移動性鋒面，根本無法解旱，現在高壓又回來，台灣未來7天都是34度以上高溫，更慘的是現在連雨也下不來，氣象粉專「天氣風險」指出，昨天台灣海峽附近有一大片紅紅的雷達回波，看起來要下大雨，但一滴也沒下，原來是對流遇到太平洋高壓，導致雨滴全部蒸發。

天氣風險在臉書指出，昨天台灣海峽上出現一大片紅紅的雷達回波，「看起來有點嚇人，要被雷雨突襲了嗎？」但從紅外線衛星雲圖來看，「雲頂溫度」並不是很低，不像是對流雲系。再從閃電監測網觀察，這坨雲系早在晚上8時左右就不再出現新的閃電訊號，是對流減弱中的特徵。

天氣風險解釋，昨天傍晚在福建沿海發展的對流，移到台灣海峽後就開始減弱，因為對流不再發展，雷達回波看到的雨滴實際上都在蒸發中，很難下到地面上。雖然未來一周都是又熱又晴朗的天氣，但也到了會被雷雨偷襲的季節。今天凌晨福建一帶的對流胞也有到台灣上空，但也被蒸發掉，雨下不來。

氣象達人彭啟明今早也在臉書表示，這周台灣的天氣依舊晴朗炎熱高溫，滯留鋒面仍停留在台灣北方，雖然一直都有生成中小尺度對流系統通過台灣海峽，但受到溫暖乾燥的高壓環流下迅速減弱，一滴雨也下不來，未來一、兩周都還是類似的情境，要有變化得看下旬到月底，整個東亞環流特性的轉變。

(中時新聞網)