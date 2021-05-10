阿富汗首都喀布爾一所學校外8日發生爆炸，至少造成58人死亡。中國外交部發言人華春瑩昨天稱，美國近期突然宣布自阿富汗撤軍，導致阿富汗多地接連發生爆炸襲擊事件。

中國外交部9日以「華春瑩就阿富汗發生連環襲擊造成重大人員傷亡答記者問」形式，在官網發布新聞稿。

文中，華春瑩首先稱，中方向受害者表示沉痛哀悼，向受害者家屬和傷者表示誠摯慰問。她並表示，經核實，沒有中國公民在此次襲擊事件中傷亡。

她並強調，「近期美國突然宣布完全自阿富汗撤軍，導致阿富汗多地接連發生爆炸襲擊事件，安全形勢日益嚴峻，嚴重威脅阿富汗和平穩定與人民生命安全」。

華春瑩又說，中方呼籲外國在阿富汗部隊確實考慮阿富汗和地區人民安全，「以負責任的方式撤離，避免給阿富汗人民帶來更多動盪和苦難」。

綜合路透社（Reuters）等外電報導，這起爆炸案發生於當地時間8日傍晚，多數受害者全為剛放學準備回家的女學生。

爆炸案發生地為喀布爾市區內什葉派穆斯林聚居區達斯特巴奇（Dasht-e-Barchi）。這個少數教派的社區過去遭遜尼派伊斯蘭國（Islamic State）好戰分子鎖定。

阿富汗總統8日將這起攻擊案歸罪於塔利班叛亂分子，但塔利班發言人否認涉事，表示該組織譴責對阿富汗平民發動的任何攻擊行動。

美國和北大西洋公約組織（NATO）留駐阿富汗的部隊近一週前展開撤軍行動，撤軍任務預計要在今年9月11日前完成，為美國歷時最長戰爭劃下句點。

(中央社)