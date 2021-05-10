帕金森氏症也有前期徵兆？一名59歲女性常被惡夢嚇醒，發現枕頭套被汗濕，身上卻不流汗，看過很多科別的醫師，最後經多巴胺核子醫學掃瞄，發現他的基底核不對稱，診斷為前期帕金森氏症。澄清醫院神經內科主任葉守正表示，帕金森氏症被提前診斷出來，相對在治療上有更大機會防止其惡化。

這位患者半年來深被頭汗症和惡夢困擾，睡不著、焦慮、口乾舌燥也跟著纏身，看了身心科、婦產科、免疫風濕科也找不出病因，先後給予焦慮症、停經症候群、乾燥症等藥物治療，但仍未能獲得改善，最後才尋求神經內科門診。

葉守正表示，該患者初診時，眨眼顯得不自然，請她做雙手的食指和拇指快速碰觸動作，標準每5秒要15次以上，她才10次；在平舉雙手，右手有非常微小的顫抖。再進一步做多巴胺核子醫學掃瞄，發現其成對的基底核影像不對稱，確診是罹患前期帕金森氏症。

葉守正說，該患者所出現惡夢連連、頭汗症、口乾舌燥等症狀，顯然不是自體免疫問題的休格蘭氏症候群乾燥症，而是神經退化所引起的乾燥症，而頭汗症是因身體不出汗的代償現象，因此，前期帕金森氏症也會表現出乾燥症的症狀，是由於自律神經退化，要詳細鑑別診斷才不會發生誤診，讓病患吃了免疫藥劑，反而對身體不好。而由於多巴胺神經細胞退化，腦幹也會產生病變，而腦幹與睡眠遙控有關，是頻繁惡夢的原因。

葉守正指出，該病人如果未能在前期發現，約兩年後就會出現休息時手抖、走路變慢甚至有駝背的情形。對前期帕金森氏症的治療，除吃藥外也鼓勵患者多運動和攝取抗氧化食物，如綠花椰菜、菠菜等深綠色蔬菜，富含β胡蘿蔔素的海苔海帶、小番茄、胡蘿蔔等。

值得一提的是，有國外研究報告指出，常做惡夢時會喊叫或伴隨有肢體動作的人，在10到12年後，約有近90％的比率會出現帕金森氏症，因此，帕金森氏症能越早診斷出來是醫療上的重大挑戰。

(中時 )