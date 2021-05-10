Luka gets ejected for hitting Collin Sexton 😳 pic.twitter.com/op2KXrPAdT — Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2021

這次獨行俠明星後衛東契奇再怎麼裝無辜，也躲不過遭到驅逐出場命運！東契奇雖在10日下半場才打沒多久，就因偷襲對方「要害」的沒品動作被抓包，當場遭裁判趕出場外，可是獨行俠最後仍以124比97痛宰地主騎士，繼續穩居西區第5。

雙方下半場才打1分53秒，東契奇遭到騎士後衛塞克斯頓推擠，當場故意往後揮手打到對方要害，更把塞克斯頓推倒，裁判重看慢動作之後，馬上判他驅逐出場，他還裝出一臉無辜模樣，看來演戲天分還算不錯，幸好騎士早已沒想贏球。

東契奇離場前拿下15分、5助攻與5籃板，但讓他更擔心的，還是被吹技術犯規，因為他本季已經累積15次技術犯規，只要再多1次，就會換來自動禁賽1場命運，幸好這次他被吹二級惡性犯規，不算技術犯規，也不會觸發禁賽處分。

就算東契奇被驅逐出場，多虧小哈達威、賈許理查生兩名獨行俠射手相當爭氣，小哈德威攻下全場最高25分，理查生也有20分，布朗生13分、7助攻，鮑爾12分；騎士以塞克斯頓24分最高，早就無緣進季後賽的他們，恐怕沒想過贏球兩字。

(中時 )