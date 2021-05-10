5月10日02時25分，台中市西區發生一起白色BMW轎車衝撞違停路邊的保時捷休旅車後肇逃事件，由於當時機油狂瀉一地，害得另一名行經騎士慘摔，被害車主見狀因此趕緊報警。警方獲報案後，在500公尺外尋獲肇事車，其車頭嚴重毀損，而且不見駕駛蹤影，因此警方已趕緊調閱路口影像展開追緝，不排除其畏罪逃逸，已根據車號通知車主到案說明。又民眾目擊指出，BMW當時撞上候車速飆快，甚至還甩尾，最後便棄車逃逸。

肇事BMW停在長春街，車頭處板金嚴重凹陷，引擎機油溢出，其駕駛棄車逃逸。（影／民眾提供）

根據台中第一警分局指出，肇事的白色BMW從左後方撞上43歲廖姓男子違停路邊的保時捷凱燕休旅車後，在美村路右轉到長春路口停下便棄車逃逸。過程中．BMW駕駛疾駛甩尾聲驚動附近住戶，從美村路到長春街，則因保險桿變形，引擎解體斷裂，造成沿路滿地油污，車輛部分殘骸散落一地，路面還留下一道拖行刮痕，害得70歲陳姓騎士輪胎不慎慘摔，四肢擦挫傷、機車受損，幸無生命危險，無端遭波及的2名駕駛，經警方確認酒測值都為0，在場製完筆錄後已各自離開，目前警方也已循車號通知肇事車主到案說明，暫不排除是酒駕畏罪逃逸。

保時捷凱燕休旅車遭撞後，排氣管解體斷裂。（圖／民眾提供）

機油狂瀉500公尺，害陳姓騎士不慎慘摔，四肢有多處擦挫傷。（圖／民眾提供）

若BMW肇事駕駛犯罪屬實，違反道路交通管理處罰條例第62條第1項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月」，將依法辦理。

肇事BMW停在長春街，車頭處板金嚴重凹陷，引擎機油溢出，駕駛棄車逃逸。（圖／民眾提供）

此外警方也呼籲用路人，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。

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