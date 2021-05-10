全球5G商轉快速且更佳，繼6GHz後，毫米波將在全球多家陸續被導入使用，毫米波也將更適用於5G企業市場，根據數據顯示，5G毫米波連網速率相較僅於6GHz以下頻段運行的5G連網速率快16倍，高通領先市場發展毫米波，從Snapdragon 8系列到4系列，都支援5G毫米波連線，隨著全球毫米波的普及，高通在5G領域將持續站穩領先位置。

根據商用裝置上的實測結果，5G毫米波連網速率相較僅於6GHz以下頻段運行的5G連網速率快16倍，這些前所未有的實測結果，是基於Ookla Speedtest Intelligence提供的由美國使用者藉由商用裝置自發進行的測速數據。

高通表示，與低頻的4G或5G頻段相比，5G毫米波利用超寬通道實現指數級提升的更快速率，並提供更大容量。5G毫米波在全球繼續保持強勁發展動能，美國和日本的所有主要電信營運商均已部署5G毫米波，歐洲和東南亞近期也開始發展5G毫米波的部署，而像是澳洲和拉丁美洲等國家及地區則將很快跟進，預計大陸也將在明年年初為北京冬季奧運會部署5G毫米波。

高通Snapdragon行動平台產品組合中的所有層級，從Snapdragon 8系列到4系列，都支援5G毫米波連線。根據全球行動設備供應商協會(GSA)相關數據，目前已有超過100款商用和預商用5G毫米波裝置，包括手機、PC、行動熱點、用戶終端設備(CPE)和模組；上述幾乎所有裝置都搭載Snapdragon平台。搭載Snapdragon平台的5G手機，已涵蓋從最高階旗艦級裝置到價格低至400美元(約台幣11,000元)的機型；另外，採用高通5G RAN平台的無線接入網路如小基站，現已在電信營運商網路中運行。

高通技術公司資深副總裁暨4G/5G部門總經理Durga Malladi表示，全球幾乎所有主要OEM廠商都在提供5G商用裝置，高通在實現5G願景的超高速度和極強能力方面發揮著關鍵作用，這不僅重新定義了智慧型手機體驗，也為創造眾多領域的無限可能做好萬全準備，包括支援5G進一步擴展至固定無線接取、5G企業專網、運算、XR和工業物聯網等領域。

(時報資訊)