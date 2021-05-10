導線架需求暢旺，訂單能見度已達明年第1季，但銅價連番飆漲，導線架廠—長科*(6548)因銅價趨勢難料難以報價暫停接單，長科*董事長黃嘉能表示，目前訂單不是問題，但銅價難測無法向客戶報價，公司將儘快與客戶協商一個合理的成本報價方式後恢復接單。

儘管全球新冠肺炎疫情未止，美國等各國加速施打疫苗，並推出各項擴大基礎建設方案，加上電動車、環保節能各項新應用興起，推升被視為景氣指標的銅價格自去年下半年起漲勢難止，倫敦金屬交易所(LME)銅價7日盤中一度漲2.6%至每噸10356美元，超越2011年創下的每噸10190美元歷史紀錄，累計今年以來銅價已上漲約30%，從去年3月低點迄今大漲135%。

受惠於半導體市場需求強勁，長科*導線架訂單自去年第2季起快速攀升，雖然長科*積極擴產仍是供不應求，目前訂單能見度已達明年第1季，但因銅為導線架重要材料，銅價驚驚漲干擾導線架廠成本報價，迫使長科*暫停接單，希望能與客戶協商找出合理報價方式。

事實上，不只長科*有接單困擾，由ASM分割出來的AAMI已於4月底發函客戶未來定價方案將隨LME金屬價格適時調整，據AAMI信函指稱，無論是FOL還是後端封裝市場，半導體市場需求激增是顯而易見的，AAMI也不例外；不管是QFN還是標準封裝，所有客戶的需求量都很大，由於生產的產能沒有太大增加，供不應求的局面造成訂單積壓，交貨週期不得不相應延長，從最初普通的4到6週增加到20週以上，一些更複雜的專用流程交貨週期會更長。

AAMI表示，延長的交貨週期帶來另一個問題，即在購買銅的時間與確定售價的時間差異存在了成本錯配的問題，為採取負責任的態度來處理訂單並制定生產計畫，防止市場出現恐慌，因而研究調整LF定價方法，我們希望LF的報價LME(倫敦金屬市場)取值可以更加接近實際LME的價格。

在目前需求旺盛的時期，AAMI決定適當調整當前的定價機制，以縮小由於交貨週期過長導致的LME銅及其他貴金屬的採購與訂單之間價格巨大差異，「即日起，新訂單的價格將由出貨前確定，且尚未交付的未完成訂單，價格需要按照新的定價機制，於出貨前調整單價」。

對於AAMI提出的新定價制度，黃嘉能表示，AAMI是反應目前產業現況，但長科*還是希望與客戶協商，找出對雙方都公平合理的定價機制。

由於半導體市場需求強勁，且封測材料訂單增加，加上QFN產能擴充挹注，長科*第1季合併營收為27.2億元，較上季增加1%，較去年同期增加26%，創下單季歷史新高，營業毛利為5.22億元，年成長45.81%，受原物料價格波動影響，單季合併毛利率19.2%，較上季下滑2個百分點，但因訂單量較去年同期增加，產能利用率提升，年增2.55個百分點，由於美元匯率挹注匯兌收益，加上所得稅費用減少，單季歸屬母公司稅後盈餘為2.37億元，較上季增加39%，較去年同期大幅成長86%，為單季歷史次高；以每股面額1元之股數計算，單季每股盈餘為0.67元，以每股面額10元之股數換算，首季每股盈餘相當於6.7元。

為充實營運資金，長科*董事會通過募集發行國內第一次有擔保轉換公司債，預計每張債券發行面額為新台幣10萬元，發行總張數上限為1.5萬張，發行總面額上限新台幣15億元，發行期間5年，採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於面額之102.5%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

長科*也決議2020年下半年每股將配發現金股息0.92元，董事會決議此次除息基準日為2021年6月21日，預計將於2021年6月15日除息交易，最後過戶日為2021年6月16日，停止過戶期間為2021年6月17日到21日；現金股利發放日訂為2021年7月14日；長科* 2020年上半年盈餘分配每股現金股息0.4元已於2021年1月13日發放；長科* 2020年每股配發現金股息為1.32元；如以每股面額10元股數換算，每股現金股息相當於13.2元。

(時報資訊)