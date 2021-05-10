歐盟內部市場專委Thierry Breton周日指出，在與阿斯利康(AstraZeneca；AZ)疫苗合約六月到期之後，與阿斯利康已經沒有任何新訂單；另外歐盟也與輝瑞/BioNTech簽訂了新交易。Breton預期與輝瑞的新交易，疫苗成本也將高於早期的版本。

歐盟執委會已在四月對AZ公司採取法律行動，指控該公司沒有遵守新冠疫苗供應合約，對於準時供貨沒有一個可靠的時間表。

Breton周日告知法國媒體表示，「我們在六月之後就沒有繼續簽新訂單了，我們將看看會發生什麼」，但是Breton不排除在稍後階段會有續簽新訂單的可能。

目前歐洲民眾對於該英國/瑞典公司疫苗的副作用，憂慮正加深中。儘管歐洲藥品監管單位一直聲稱接種AZ疫苗的好處大於風險，但是一些國家已經將該疫苗的使用範圍限制在高年齡者，或是完全暫停使用。

歐盟執委會上周五表示，已經與輝瑞/BioNTech簽署了新合約，在2021-2023年供應18億劑疫苗。

法國總統馬克宏(Macron)對於歐盟朝向對新變種病毒較為有效的方向移動，表示歡迎，指其為務實的。

Breton指出，第二代疫苗價格會增加，可能是由於額外的研究和工業設備的改變所造成；會有一些增加的費用，會讓主管部門在適當時間公布。

(時報資訊)