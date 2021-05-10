台鐵太魯閣號事故後，交通部日前已將《國營台鐵股份有限公司設置條例草案》報請行政院審議；台灣郵政產業工會10日則在臉書表示，台鐵公司化草案，幾乎是《中華郵政股份有限公司設置條例》的翻版，郵局改制被當成樣板；但回顧郵局改制過程，政府眼裡除了繳庫，幾乎不見檢討組織文化。面對台鐵公司化的議題，郵政員工不能保持沈默，否則無異於默認當時公司化的錯誤政策。

郵政工會表示，事故至今僅一個月餘，政府部會倉促推出《國營台鐵股份有限公司設置條例》草案，以改制充當改革。但國營事業與政府之間關係盤根錯節，公司化之後仍是「同樣一批人、同樣的酬庸、同樣的官僚思維」。郵局公司化之後，人事雙軌制造成低薪與差別待遇，流動率居高不下，無法激勵或凝聚員工向心力；為了縮減人力，對外勤與內勤分別施以工作衡量表與工作點制度，做為減人裁段的手段；如今又推翻自訂規則，外勤同仁的工作負荷與風險將因此急遽升高，血汗郵局將再次重現。

郵政工會表示，若是事業單位的屬性與條件不足以公司化但卻執意為之，其後果不但新制人員首當其衝，即使舊制人員也無法倖免。郵局的走樣與崩壞，與當時宣稱的公司化、企業化願景完全背道而馳，基層員工是最大受害者，可讓台鐵引以為鑑。

(旺報 )