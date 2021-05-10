太空探索科技公司（SpaceX）明年第一季將啟動「DOGE-1登月任務」，億萬富豪企業家馬斯克旗下的這家商業火箭公司將接受客戶以加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）作為支付貨幣。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）發推文表示：「SpaceX明年將發射衛星DOGE-1到月球，這是由狗狗幣支付的任務，太空領域首次出現加密貨幣、首次出現迷因。」

加拿大公司Geometric能源公司（Geometric Energy Corporation）今天稍早宣布這項由狗狗幣支付費用的任務，但聲明中沒有公布這項任務的財務價值。

根據Geometric能源公司的聲明，SpaceX商業銷售副總裁奧奇內羅（Tom Ochinero）表示：「這項任務將展現加密貨幣在地球軌道以外的應用，並為星際貿易奠定基礎。」

聲明中指出，DOGE-1這顆立方體衛星重40公斤，將於2022年第一季搭乘SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9）升空，目標是「透過感應器和攝影機搜集月球的空間情報」。

馬斯克4月曾發推文說，SpaceX將把一枚狗狗幣戴上月球。

馬斯克主持美國喜劇節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）時稱要靠狗狗幣「大撈一筆」之後，狗狗幣價格應聲大跌逾1/3。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1100510

(中央社)