燁聯鋼鐵10日發出即時重大訊息表示，針對2021年5月9日晚間9點左右，燁聯公司冷軋一廠鋼捲研磨線設備發生火災，於當日晚上11點左右撲滅，一名員工嗆傷送義大醫院，目前已無大礙，相關損失情形將會和保險公司勘查後確認。

因應措施方面，燁聯指出，鋼捲研磨線(GP1)設備受損停工，可由該公司另一條產線(GP2)支援，產能不受影響，對該公司業務影響不大。

且燁聯設備及廠房皆有投保，對該公司財務影響不大。

(工商 )