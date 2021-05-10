燁聯火災相關損失將和保險公司勘查後確認 09:412021/05/10 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁聯鋼鐵10日發出即時重大訊息表示，針對2021年5月9日晚間9點左右，燁聯公司冷軋一廠鋼捲研磨線設備發生火災，於當日晚上11點左右撲滅，一名員工嗆傷送義大醫院，目前已無大礙，相關損失情形將會和保險公司勘查後確認。 因應措施方面，燁聯指出，鋼捲研磨線(GP1)設備受損停工，可由該公司另一條產線(GP2)支援，產能不受影響，對該公司業務影響不大。 且燁聯設備及廠房皆有投保，對該公司財務影響不大。 兩大公會達成共識 票券業不動產保證 將趨嚴 洗刷污名 虛擬通貨業找四大會計所簽證 (工商 ) #燁聯 #損失 #保險公司 #確認 #鋼捲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 攻細胞醫療 台廠結盟風潮續熱 04:102021/05/10 產業．科技 管理規模將達1,000億美元 高瓴籌銀彈 募180億美元 04:102021/05/10 全球財經 新壽新式據點人生設計所 獲亞洲設計獎 04:102021/05/10 金融．稅務 美國推出水期貨 反應兩極 04:102021/05/10 焦點要聞 大陸民眾存錢 還不如買銀行股 04:102021/05/10 話題觀察 《櫃買市場》特選上櫃ESG電子指數 今起發布收盤指數 08:532021/05/10 財經 紙漿飆 美衛生紙起漲 04:102021/05/10 財經要聞 工紙雙雄 挑戰陸廠巨無霸 04:102021/05/10 財經要聞 騰輝首季營收、獲利、毛利率均創歷史新高 09:122021/05/10 財經 燁聯鋼鐵：有產線可供調度 不影響生產 09:152021/05/10 財經 剩女收割隊2／日煲電話粥半小時狂喊「寶寶」 假鮮肉騙錢失敗改口罵「賤貨」 07:102021/05/10 社會 財經熱門新聞 拒絕被台灣牽制 日專家提議用這招搶回晶片霸權 - 財經 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》智慧機市場傳雜音 聯發科千元飛了 - 財經 - 時報資訊 鋼價暴漲3倍驚見烏雲？專家：小心鋼鐵股 - 財經 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。