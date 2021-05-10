弘光科大設計課程訓練原住民銀髮族肌耐力。（陳淑娥攝）

弘光科大設計課程訓練原住民銀髮族肌耐力。（陳淑娥攝）

弘光科技大學原住民族學生資源中心和運動休閒系師生進入社區，設計課程訓練銀髮族肌耐力，首站到太平區新光里文化健康站，特別融入原住民舞蹈，設計出適合原住民長輩運動的動作，並規劃一系列「社區健康銀髮活力」課程。長輩開心說，「年紀大了關節不好，老師慢慢教導，越做越有活力」。

弘光科大學務長張嚴仁指出，太平新光文健站的原住民長輩曾經到校參加活動，得知校內有運休系，希望學生能夠到社區帶領他們一起學習運動。運休系過去執行衛福部長照2.0計畫，早已經進入中部10多個社區服務，這學期再透過高教深耕計畫，拓展新據點，執行社區健康銀髮活力課程，每個禮拜深入社區帶活動。

張嚴仁表示，原住民喜歡歌唱跳舞，但是卻常忽略肌力，如果肌力訓練得宜，舞蹈會跳得更好，也能促進長輩健康。運休系運用專業走入社區設計課程，把課程推廣到更多據點，因此，也培育社區志工擔任指導員，帶領銀髮族長輩一起活動。

課程由運休系健身中心教練張家銘規劃，他說，依照長輩記憶、體能設計為期長達16週的課程，先以上半身核心為主，接著再依序為手部肌力、下半身腿部核心、一般核心訓練，而且每週規劃有氧運動，訓練長輩心肺能力，讓他們運動時比較不會喘，關節穩定度也能提高。每次上課長輩約有30名，年紀最大的70多歲，為確保訓練正確、安全健康，每次安排5名以上學生陪同指導。

原民長輩禮幸羅沃說，課程很棒，一般他們跳舞沒有練習到肌力，但是老師從不同專業領域教我們，感覺很好，負擔不會很大，關節也可以慢慢訓練。另一位范美如則說，到文健站運動很幸福，「我平時有在運動打拳，老師帶領讓我感覺體力變得更好。」

運休系大二學生吳游淮說，自己是阿美族，到社區服務看到原住民長輩們，特別有親切感，能夠把學校課堂上的課程運用到社區裡，是很棒的經驗；另一位運休系大二原住民學生楊怡萱說，為了到社區帶長輩活動事先做功課，幸好所設計的肢體動作，長輩都能跟得上，「看到長輩很熱情的跟著我們一起動，露出笑容真的很開心。」

(中時 )