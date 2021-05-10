美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，許多美國人仍難以返回工作崗位，上週低於預期的就業數據便反映出這點。

雷蒙多在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）上表示：「我認為我們要從疫情中恢復，還有很長的路要走。」她指出，「許多美國人還在苦苦掙扎」，還說工作機會比疫情前少了800萬個。

路透社報導，美國上個月就業成長出乎意料地緩慢，可能是受制於人員和原物料短缺。美國4月非農就業人數增加26.6萬，遠低於經濟學家預測增加近100萬，與今年1月到3月的穩定成長形成強烈對比。

雷蒙多提到民主黨籍總統拜登政府要提振經濟的努力，說道：「我們正在採取大膽舉措，但要走的路還很長，我們必須協助美國民眾找到工作。」

她指出，由於許多女性聚集在受創最嚴重的產業，即低技能服務業中，因此女性在疫情期間所受衝擊特別大。缺乏平價兒童照護也深深打擊女性，隨著學校因疫情停課，這些女性的選擇又進一步縮減。

部分共和黨人主張，民眾不願回到工作崗位，是因為他們有領失業保險金，對此雷蒙多予以反駁，表示數據並沒有顯示這種跡象。

雷蒙多說：「民眾現在沒有回去工作的首要原因就是你所說的：害怕。或是找不到孩童托育，或者學校仍然關閉。」

雷蒙多7日表示，半導體短缺現象，是影響4月就業報告的因素之一。她今天表示已經聚焦於想辦法在美國境內製造半導體，以避免未來出現類似的供應鏈中斷情形。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1100510

(中央社)