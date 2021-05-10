上櫃公司寶得利官網被人發現，公司董事溫耀源的介紹竟是「台灣高等法院發言人」，9日司法院澄清溫男在2016年已退休，並嚴正要求寶得利公司立即更正，該公司隨後也在「公開資訊觀測站重大訊息公告」進行澄清與說明，強調是溫耀源是「前」發言人。

司法院昨表示，寶得利公司在網站公布該公司董事名單，其中董事溫耀源之「目前兼任本公司及其他公司之職務」記載為「台灣高等法院發言人」，司法院表示，為了避免外界誤解現職法官有在外非法兼職之不當行為，澄清這並非事實。

司法院指出，高院庭長溫耀源在2016年6月27日即已退休，已非高院發言人，溫耀源在2018年6月13日起擔任寶得利公司董事，擔任寶得利公司董事時，已不具法官身分亦非發言人，寶得利公司網站之記載錯誤。

隨後，該公司對外澄清，指2018年當時承辦人員將溫耀源董事主要經歷「臺灣高等法院前發言人」誤植為「臺灣高等法院發言人」，致使記載說明有誤，以致司法院誤解，公司對此深感歉意，並同時在公司網站更正此資訊。

(中時 )