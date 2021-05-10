華航、諾富特群聚風暴延燒，指揮中心今起開放65歲以上長者、軍人接種AZ疫苗；新北市長侯友宜今主持新北防疫會議表示，據韓國數據顯示，單劑AZ疫苗對60歲以上保護力為86％，比一般人施打的7成還高，他鼓勵大家到新北市46家責任醫院踴躍施打，提升保護力。

新北市今召開新冠疫情防疫會議；侯友宜表示，諾富特感染事件持續擴大中，新北市居家檢疫數量達1786人，比以往多了400個人，民政局不能鬆懈，各地防疫作為都要落實，觀光局也要緊盯防疫旅館，跟中央密切配合，「諾富特事件不容許在新北發生」。

侯友宜也說，7、8月開始很多大型觀光活動要來了，除了事前防疫準備要做到位，也要跟中央保持密切配合，隨時做滾動式調整並彈性檢討。

媒體詢問，新北市平時僅周三、周五召開防疫會議，今臨時在周一開會是否因為疫情增溫？侯友宜表示，現在幾乎每天都會開防疫會議，週一開會是要檢討上周末是否有防疫缺失，疫情正在最嚴峻的時刻，必須要嚴峻面對，各區要繃緊神經，隨時跟中央了解狀況。

(中時 )