華航、諾富特群聚風暴延燒，指揮中心今起開放65歲以上長者、軍人接種AZ疫苗；新北市長侯友宜今主持新北防疫會議表示，據韓國數據顯示，單劑AZ疫苗對60歲以上保護力為86％，比一般人施打的7成還高，他鼓勵大家到新北市46家責任醫院踴躍施打，提升保護力。
新北市今召開新冠疫情防疫會議；侯友宜表示，諾富特感染事件持續擴大中，新北市居家檢疫數量達1786人，比以往多了400個人，民政局不能鬆懈，各地防疫作為都要落實，觀光局也要緊盯防疫旅館，跟中央密切配合，「諾富特事件不容許在新北發生」。
侯友宜也說，7、8月開始很多大型觀光活動要來了，除了事前防疫準備要做到位，也要跟中央保持密切配合，隨時做滾動式調整並彈性檢討。
媒體詢問，新北市平時僅周三、周五召開防疫會議，今臨時在周一開會是否因為疫情增溫？侯友宜表示，現在幾乎每天都會開防疫會議，週一開會是要檢討上周末是否有防疫缺失，疫情正在最嚴峻的時刻，必須要嚴峻面對，各區要繃緊神經，隨時跟中央了解狀況。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。