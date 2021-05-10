新航運股王登基！全球運價漲勢銳不可擋，陽明海運股價從農曆年前殺破2字頭，今日最高價99.3元已逼近百元，盤中股價更多次超車萬海，根據投顧業者最新報告，陽明目標價上看137元，與萬海的股價差距也有望慢慢拉開，將是上市以來最風光。

陽明3月營收210億元，年增90.36％，續創歷史新高，稅後盈餘79.41億元，年增20倍，每股獲利2.43元。而陽明先前已公布1月每股獲利2.32元，雖然2月獲利沒公布，但以2月營收超過1月表現，整體推算，陽明第一季每股獲利可望挑戰7元。

法人指出，5月美國線長約價調高後，第二季營收可望較第一季成長，上半年每股獲利肯定逾一個股本，投顧更認為陽明今年EPS高達27元，大賺近3個股本，屆時每股淨值提升到38.1元，3.6倍股淨比推算的目標價為137元，距目前股價還有40元空間。

投顧公布最新報告，認為貨櫃三雄第1季將是全年獲利最低，且受惠2021~2022年全球貨櫃航運供不應求，缺艙缺櫃的情況短期難解，營收及財報獲利跳升，將成為常態，預估陽明2021年底每股淨值預估值 38.10元，目標價137元。

(中時 )