台灣「第一名媛」孫芸芸以凍齡美貌著稱，42歲的她身為微風廣場董娘，近日出席自家的「微風之夜」活動，不負眾望，絕美現身，而21歲女兒廖思惟也跟媽媽一樣是個大美人，這樣的女神基因，不是從孫芸芸才開始，而是孫芸芸的母親何念慈，孫芸芸在社群曬出媽媽的近照，根本看不出什麼歲月痕跡，驚艷眾人。

昨天(5/9)是母親節，孫芸芸一連貼出3張照片，影中人正是母親何念慈，表示前兩張是幾個月前由她幫媽媽拍的，寫下：「媽咪母親節快樂 loveeeee u」，照片中，何念慈穿著深藍色格子毛衣搭配同色長褲，慵懶撐頭倚在沙發上，神采奕奕，笑起來的模樣跟女兒孫芸芸尤其相似，更讓人驚訝的是，何念慈完全看不出來已是66歲的婦人。

何念慈24歲時，抱著才7個月大的孫芸芸。(翻攝自孫芸芸IG)

最後一張照片，則是何念慈24歲時，抱著7個月大的孫芸芸，大放回憶殺，事實上何念慈到現在才算是過上苦盡甘來的生活，她21歲時，嫁給已有過一段婚姻的「電信大王」孫道存，婚後給老公添了3個子女，分別是孫芸芸、孫瑩瑩及孫智宏，而顯然擁有美麗妻子與孩子們，孫道存還不能滿足。

何念慈與女兒孫芸芸、孫女廖思惟合影，猶如三姊妹。(翻攝自孫芸芸IG)

孫道存婚後8年就外遇，有個公開的明星女友顏寧，兩人同居十多年，生了二子一女，也因此1984年起，何念慈便與孫道存分居，孫道存與顏寧分手後，於2003年交往張瓊玲，在還沒跟何念慈辦好離婚的情況下，公開稱張女是「內人」，讓孫芸芸罕見公開發言捍衛母親，最終何念慈在2007年與孫道存正式離婚，唯一值得慶幸的是，這些年經濟環境還是相當不錯的，何念慈離婚時已過50歲，但仍保持絕美容貌與絕佳氣質。

離婚2年後，孫道存先一步再婚，迎娶自己初中同學的女兒吳逸萍，兩人相差23歲，隔年，何念慈在覓得真愛，跟心儀她許久、一直默默等候的洛杉磯名流田力行再婚，老公砸千萬為她在峇里島辦了海島婚禮，兩人同年，是夫妻也是彼此的摯友，眾所周知田力行寵妻，把何念慈當寶貝一樣對待。

(中時新聞網)