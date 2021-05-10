特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的商業火箭公司SpaceX將接受以「迷因」為靈感的加密貨幣「狗狗幣」（dogecoin）付款，SpaceX將於明年第一季度啟動「DOGE-1登月任務」。

馬斯克在推特上表示，SpaceX明年發射Doge-1衛星到月球，並表示該任務將由狗狗幣支付，將成為第一個太空加密貨幣，以及第一個太空迷因。

負責這項月球任務的幾何能源公司（Geometric Energy Corporation）周日宣布這個由狗狗幣出資的任務，但該聲明並未披露這項登月任務的財務資訊。

SpaceX商業銷售部門副總裁Tom Ochinero則表示，這項任務將展現加密貨幣在地球軌道外的應用，並為星際間的商貿活動奠定基礎。

上個月馬斯克曾在推特上發表表示，SpaceX將把「一枚真實的狗狗幣帶上真實的月球」。

馬斯克在客串主持「周六夜現場」（Saturday Night Live，SNL）節目時，坦言自己患有亞斯伯格症，並在回答狗狗幣到底是不是一場「喧鬧」（hustle）時表示，「是的，它是一場喧鬧。」

狗狗幣價格在周日應聲暴跌逾三分之一。

根據CoinGecko.com的數據，過去一個月來，狗狗幣價格暴漲了逾800%，現在已經成為第四大數位貨幣，市值達到730億美元。狗狗幣在上周四漲破0.73美元，創下歷史新高，目前該數位貨幣下挫16.68%，報0.57美元。

(時報資訊)