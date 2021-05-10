經濟數據提振，上周五歐美原油期貨反彈；據了解，中國4月進出口數據意外快速成長，出口額較去年同期增加32.3%，進口額則較去年同期增至43.1%；分析師認為，此現象與印度新冠疫情嚴重，造成部分訂單移轉至中國有關。

此外，歐美地區的汽油需求相對良好，加上美國自4月以來面臨燃料卡車司機人力短缺的問題，抵銷了美國4月新增就業率低於預期的影響，激勵油價反彈收漲；而據油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的數據指出，上周天然氣鑽井平台增加8座，亦是衡量未來產量的指標之一。其中美國原油漲幅0.3%，倫敦原油漲幅0.3%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.19美元，報每桶64.90美元；6月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.01美元；6月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.13美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.19美元，報每桶68.28美元。(商品行情網)

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