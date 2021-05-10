據悉，韓國三星電子正在思考，是否將在八月推出多款新智慧手機，若屬實屆時Galaxy系列將會有新生力軍加入，包括S21 FE，Z Fold 3與Z Flip 3等。

同時，三星新手機真的在八月問市的話，表示這些新智慧電子產品推出時程將比往常更早。業界猜測，這是三星希望發動機海戰略來擴充市占率。

2020年10月，Galaxy系列機種S21 FE的前身S20 FE首發，而Z Fold 2與Z Flip這種可折疊智慧手機，早已在9月就先跟大家見面。

因為，三星曾暗示過，採大尺寸螢幕的Galaxy Note phablet系列產品，在2021年恐怕不會有新作。所以，三星新手機若真選在八月公布，也可填滿新系列產品的發表空窗期。

針對此新機傳言，三星電子目前是低調應對。不過，國外手機專家預測，三星八月可能推出的Galaxy Z Fold 3，是首款螢幕下鏡頭的可折疊智慧手機，並支援S-Pen觸控筆。

同時，這種可折疊的翻蓋式Galaxy Z Flip 3智慧手機，螢幕將會更大，不過價格也會更加地親民。

若手機使用螢幕下鏡頭技術，面板將看不見明顯相機，故可改善頗令粉絲所詬病的瀏海或挖洞等，現行非全螢幕傳統手機形象。

目前，元月已發行的Galaxy S21，可能將會在八月推出小資版的Galaxy S21 FE，預計售價將為70萬韓元約624美元。

根據市調機構Strategy Analytics分析，三星第一季的智慧手機出貨量達7700萬，市占率為23％，同時也是全球最大的智慧型手機供應商。

(時報資訊)